Xbox Game Pass, cinque nuovi giochi gratis disponibili da ora (c’è anche Octopath)

Come annunciato nei giorni scorsi, Microsoft ha confermato che da a partire da oggi – 25 marzo – è disponibile una seconda ondata di titoli per Xbox Game Pass, giocabili sia su console che su PC e sistemi mobile.

Dopo la prima infornata che ha visto l’ingresso di Undertale, Empire of Sin, NieR: Automata, Star Wars: Squadrons e Torchlight III, ora è il turno di altri cinque giochi di un certo calibro.

Tra questi spicca anche e soprattutto Octopath Traveler, il bellissimo JRPG nonché ex esclusiva Nintendo Switch, disponibile da ora anche per Xbox One e Xbox Series X|S.

Un'immagine di Octopath Traveler.

La descrizione ufficiale del gioco Square Enix recita:

Otto viaggiatori, otto storie diverse. Esplora un mondo fantasy completamente nuovo in Octopath Traveler, un avvincente RPG realizzato dai creatori di Bravely Default. Scopri uno stile grafico unico, denominato “HD-2D”, un sistema di combattimento che rivoluziona le convenzioni degli scontri a turni e ricche storie individuali che ti porteranno a viaggiare per tutto il continente di Orsterra.

Poco sotto, la lista di giochi inclusi nel catalogo Xbox Game Pass da oggi:

Genesis Noir (Console e PC) ID@Xbox

Octopath Traveler (Console e PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC) ID@Xbox

Supraland (PC) ID@Xbox

Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Console e PC)

Di recente vi abbiamo raccontato come il servizio abbia raggiunto cifre da record per quanto riguarda i numeri dell’offerta proposta, numero che è destinato ad aumentare anche grazie ai venti giochi provenienti dal catalogo Bethesda.

Ma non solo: nel caso siate ancora indecisi su cosa giocare nelle prossime settimane, abbiamo quello che fa per voi, ossia la nostra guida sui migliori titoli attualmente disponibili su Xbox Game Pass!