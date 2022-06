Final Fantasy VII Rebirth, un fan scopre un segreto… ma è solo la TV rotta

Dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Rebirth i fan della saga si sono messi subito a cercare di interpretare tutti i dettagli possibili.

Anche perché Final Fantasy VII Remake, che trovate su Amazon, ha già cambiato molti elementi della storia originale, e il sequel farà altrettanto.

Il cui annuncio è arrivato a sorpresa, dopo tanti rumor e voci di corridoio, durante un evento celebrativo per i 25 anni di Final Fantasy VII.

Ed è interessante la mossa per cui, stando alle ultime dichiarazioni, si può giocare Rebirth anche senza aver finito Remake.

Il primo trailer ha già svelato molti dei dettagli che potrebbero far parte di Rebirth, ed è inevitabile che i fan siano partiti con la caccia agli indizi.

Uno di questi, come riporta The Gamer, è stato scoperto da un fan che ha diffuso poi su Twitter la sua scoperta.

Il giocatore si è accorto che, dopo l’annuncio di Rebirth, il menu di Final Fantasy VII Remake si era aggiornato con qualcosa che sembrava collegato al suo sequel.

Un grande cerchio rosso sullo sfondo, con un colore e una forma che ricordano effettivamente i toni utilizzati per il logo di Rebirth.

Ma, dopo aver condiviso la sua scoperta con tanto di video sul social network, il fan si è accorto che, in realtà, era solo colpa della TV:

Holy heck, and now this Rebirth colour effect has been added to the title screen when you boot up Final Fantasy VII Remake. pic.twitter.com/EVRIzD0upn

— M. J. Gallagher (FFVII books) (@FFVIINovels) June 23, 2022