C’è un Final Fantasy così popolare che è sold-out persino in digitale

C’è un capitolo di Final Fantasy che è diventato così popolare da essere sold-out persino in digitale, non soltanto in formato fisico.

Il franchise è tornato alla ribalta di recente con Final Fantasy VII Remake, ma a quanto pare ci sono tanti altri episodi forse meno “chiassosi” a livello mediatico ma estremamente remunerativi.

La serie sta riguardando non a caso al suo passato glorioso, con un’operazione nota come Pixel Remaster, che farà il suo debutto questo mese.

L’iniziativa non è stata priva di polemiche, relativamente alle modalità di vendita e al prezzo dei singoli titoli rimasterizzati.

Il capitolo in questione è Final Fantasy XIV, il sempre più popolare MMORPG che ha rilanciato le ambizioni online della saga.

In particolare, è la Complete Edition ad essere “sparita” – quella che comprende tutti i contenuti fino a Shadowbringers (ovvero, oltre a quest’ultima, le espansioni Heavensward e Stormblood) al prezzo di 59,99 dollari.

Come riporta Kotaku, il gioco è andato esaurito non soltanto in formato fisico (qualcosa cui gli utenti PC sono del resto abituati) ma addirittura in digitale.

Accedendo allo store ufficiale di Square Enix, è possibile notare come le versioni PC e PlayStation 4 non siano acquistabili sotto forma di codice per il download.

Provando ad effettuare l’acquisto si trova un pulsante “waiting list” in luogo della tipica opzione per aggiungere il prodotto al carrello.

È bene notare come Final Fantasy XIV sia ancora reperibile per Mac sullo stesso sito, così come su Steam e PlayStation Store.

Di certo, è però curioso che la casa che produce un videogioco abbia esaurito, non sappiamo tuttora per quanto tempo, le copie digitali di uno dei suoi prodotti di punta.

Come viene osservato in rete, è plausibile che sia stato anche un tentativo di calmierare l’accesso ai suoi server per non mandarli al tappeto.

Tuttavia, si tratterebbe di un controsenso: è stata infatti appena lanciata una campagna che garantisce il login gratuito per 14 giorni ai giocatori di ritorno.

Sia quel che sia, Final Fantasy XIV ha appena infranto il record di sempre peri giocatori connessi simultaneamente su Steam (e ha oltre 22 milioni di account registrati).

A contribuire all’innesto di nuovi utenti è stata pure la versione per PlayStation 5, che ha appena portato il titolo nella next-gen.

Il tutto mentre il gioco si prepara all’arrivo della nuova espansione, Endwalker, che sarà disponibile molto presto.

E gli utenti affezionati al filone “numerato” stanno aspettando con trepidazione notizie di Final Fantasy XVI, che potrebbe farsi attendere un po’ di più.