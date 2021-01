Final Fantasy VII Remake in arrivo su PC e PS5 quest’anno?

Square Enix ha le mani in pasta su molteplici progetti legati a Final Fantasy quest’anno e nelle stagioni a venire, ma questo non vuol dire che Final Fantasy VII Remake sia entrato in una fase di standby.

C’è una Parte 2 da lanciare, nonostante i dettagli al riguardo siano ancora piuttosto fumosi, eppure è ancora il gioco originale che tiene banco.

Nei giorni scorsi, abbiamo riportato di un rumor secondo cui una versione PS5 potrebbe essere annunciata addirittura entro febbraio.

Oggi, una nuova indiscrezione – proveniente da una fonte diversa – conferma e rilancia quella precedente.

«So solo che Square Enix ha piani per annunciare la versione PS5 insieme a quella PC quest’anno», ha spiegato l’insider KatharsisT.

Il rumor dei giorni scorsi parlava esclusivamente di una release su PlayStation 5, quindi un port o un remaster in chiave next-gen, mentre adesso è saltata fuori un’edizione per PC.

Final Fantasy VII Remake è teoricamente un’esclusiva PlayStation di un anno, per cui sappiamo che presto o tardi arriverà su altre piattaforme.

Non è chiaro, ad ogni modo, se insieme al PC siano in programma altre versioni, nel dettaglio se ci sia un’uscita Xbox in dirittura d’arrivo.

Ci vorrà, comunque, un mese o poco più per scoprire se Final Fantasy VII Remake si estenderà anche su PC e/o su altre piattaforme.