Final Fantasy IX, nuove voci sul remake (e su un evento in arrivo)

Final Fantasy IX è di fatto uno dei capitoli della saga di JRPG più belli (e sottovalutati) di sempre, sebbene a quanto pare presto potrebbero esserci novità realmente interessanti.

Nell’anno appena iniziato i giocatori potranno finalmente provare con le proprie mani Final Fantasy XVI (potete prenotarlo su Amazon),

Nonostante un rifacimento non ufficiale abbia dimostrato che le potenzialità ci sono, Square Enix non sembra ancora avere annunciato nulla di vero, perlomeno al momento.

E se il producer Yoshinori Kitase ha voluto anticipare un’altra importante novità in arrivo, nel corso del consueto messaggio d’auguri per l’inizio del nuovo anno, è ora emersa un’indiscrezione davvero molto interessante.

Nella fuga di notizie su 4Chan di qualche settimana fa, era stato reso noto che l’abbonamento a Final Fantasy XIV sarebbe cambiato e si sarebbe “fuso” con Final Fantasy XI.

La notizia più intrigante era però un’altra, ossia quella di un possibile remaster o remake di Final Fantasy XI in arrivo, oltre a futuri progetti in sviluppo.

Nonostante le fughe di informazioni da 4Chan sono spesso poco affidabili, questa volta potrebbe esserci del vero, come riportato anche su Reddit.

Ma non solo: il leak riferisce anche di un evento in programma per il 25imo anniversario di Final Fantasy: stando al rumor in questione, lo show sarebbe in programma per il 7 febbraio 2023.

Che ciò possa significare una possibile conferma di un remake di Final Fantasy IX non ci è dato sapere, visto comunque che il nono capitolo era presente nel clamoroso mega leak di NVIDIA che ha già centrato numerosi annunci reali negli ultimi mesi. Al momento in cui scriviamo non vi è comunque nulla di ufficiale, quindi prendete il tutto con le pinze.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Square Enix intende rilasciare nuovi aggiornamenti sullo sviluppo del sedicesimo capitolo: prima dell’uscita ufficiale saranno infatti rilasciate nuove informazioni.