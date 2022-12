Final Fantasy XVI tornerà a mostrarsi presto, con novità prima dell’uscita

Prima della sua uscita prevista per il giugno del 2023, Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XVI tornerà a farsi vedere, mostrando delle novità.

Manca sempre meno al sedicesimo capitolo della fantasia finale, mentre Square Enix si sta preparando raccontandoci sempre nuovi dettagli sul titolo.

Un titolo che già ha fatto discutere alcuni fan, visto che il producer ha candidamente ammesso che Final Fantasy XVI non piacerà a tutti per via delle novità introdotte.

La promessa, tra l’altro, è quella di un titolo molto più maturo con una trama che è stata paragonata a storie come “Il Trono di Spade”, con tanto di scene come quelle che state pensando, sì.

Mentre l’attesa è spasmodica per il 22 giugno 2023 quando il titolo sarà disponibile (lo potete già preordinare su Amazon), Square Enix ha promesso che i fan potranno tornare a vedere il titolo presto.

Prima dell’uscita, almeno, come ha specificato l’azienda tramite Twitter:

Con le solite modalità sibilline e senza troppe informazioni, sappiamo che Final Fantasy XVI verrà raccontato nuovamente attraverso altre informazioni nel corso del 2023.

Prima del lancio, quindi, Square Enix continuerà a rilasciare dichiarazioni e novità per quanto riguarda il nuovo episodio della saga.

Se non altro i fan si possono accontentare di nuovi artwork da ammirare, in cui trovare magari delle sorprese e dettagli nascosti, prima che Final Fantasy XVI possa arrivare sul mercato.

Tra cui il ruolo dato alle protagoniste femminili nel gioco, di cui una che sarà di spicco e centrale nella trama.

Noi italiani intanto possiamo goderci il doppiaggio nella nostra lingua, per la prima volta nella serie, con il cast di doppiatori che è stato svelato recentemente dal PlayStation Blog.

Nel frattempo, se volete, potete fare vostre anche le bellissime edizioni speciali del gioco: ecco i dettagli delle varie edizioni del gioco.