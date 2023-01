Final Fantasy, le novità non sono finite: Square Enix promette «un grande annuncio»

Sembra proprio che il 2023 di Square Enix vedrà la saga di Final Fantasy tra i principali protagonisti delle prossime settimane: dopo l’uscita di due dei giochi più attesi degli ultimi anni, il publisher promette ulteriori novità in arrivo per gli appassionati.

Sappiamo infatti che nell’anno appena iniziato i giocatori potranno finalmente provare con le proprie mani Final Fantasy XVI (potete prenotarlo su Amazon) e, salvo eventuali rinvii, anche FF VII Rebirth, secondo capitolo del rifacimento delle avventure di Cloud e compagni.

Dopo aver già annunciato che ci sarà ancora da aspettare un po’ per rivedere la seconda parte della trilogia inaugurata con Remake, il producer Yoshinori Kitase ha voluto anticipare un’altra importante novità in arrivo, nel corso del consueto messaggio d’auguri per l’inizio del nuovo anno.

Gematsu segnala infatti il nuovo post pubblicato sul sito ufficiale della saga con gli auguri degli sviluppatori più importanti della saga, ma in cui le parole di Kitase spiccano in particolar modo per la promessa di un nuovo annuncio.

Il producer di Rebirth ha infatti voluto svelare ai fan, dopo aver naturalmente fatto loro gli auguri e ribadendo che lo sviluppo della seconda parte della trilogia procede con la giusta velocità, che le novità non sono affatto finite:

«C’è un altro grande annuncio non legato a Final Fantasy VII su cui attualmente non posso ancora dire nulla»

Alcuni fan sperano che questo possa significare una possibile conferma di un remake di Final Fantasy IX, dato che il nono capitolo era presente nel clamoroso mega leak di NVIDIA che ha già anticipato numerosi annunci degli ultimi mesi.

Naturalmente, in assenza di indizi o ulteriori dettagli, non possiamo davvero sapere qual è questo misterioso progetto legato alla saga, ma sappiamo solo che non dovrebbe essere legato alle avventure di Cloud e compagni. Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori notizie su questa novità a sorpresa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Square Enix intende mostrare ancora aggiornamenti sullo sviluppo del sedicesimo capitolo: prima dell’uscita ufficiale saranno rilasciate nuove informazioni.