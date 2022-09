Final Fantasy compie 35 anni e festeggia con un evento unico in Italia

Quella di Final Fantasy è una saga che non ha bisogno di presentazioni, tanto che a breve cadrà il 35imo anniversario dalla nascita del franchise Square Enix.

Dopo Final Fantasy XV (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante), il discusso capitolo che ha diviso la community, la serie non si è assolutamente spenta, anzi tutt’altro.

Ora, mentre i fan sono in religiosa attesa di FF XVI – che promette di essere davvero diverso rispetto al passato – è stato confermato un grandioso evento italiano per ogni appassionato della serie.

Via comunicato stampa, è stato infatti confermato che il concerto ufficiale del 35imo anniversario di Final Fantasy arriva in Italia.

L’unica tappa italiana di ‘Distant Worlds: Music from FINAL FANTASY Coral‘ sarà all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, sabato 4 febbraio 2023 alle ore 21:00.

I biglietti saranno in vendita dal 9 settembre alle 10:00 su TicketOne. Il tour, organizzato in collaborazione con Square Enix, farà quindi tappa anche in Italia per un’unica data.

«Preparatevi a rivivere l’intera storia di FINAL FANTASY con un programma curato direttamente dal leggendario compositore Nobuo Uematsu, che rivisiterà tutti i più grandi momenti della serie», recita il comunicato.

«Lasciatevi trascinare da un’orchestra e un coro di oltre 100 musicisti, guidati dal direttore vincitore di un GRAMMY® Award Arnie Roth, con scene video mozzafiato ad alta definizione create esclusivamente per questo tour da SQUARE ENIX.»

La tappa italiana sarà anche resa unica dalla partecipazione di RIKKI, la cantante di una delle tracce simbolo di Final Fantasy X, ‘Suteki da ne’, che si esibirà durante il concerto.

Prezzi dei biglietti:

Platea I Settore €94 + prevendita

Platea II Settore €82 + prevendita

Prima Galleria €72 + prevendita

Seconda Galleria €59 + prevendita

Galleria Laterale €30 + prevendita

Restando in tema, alcuni giorni fa i fan di FF si sono dati appuntamento per scegliere qual è il capitolo della saga con la migliore colonna sonora.