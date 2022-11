FIFA World Cup 2022 giocabile in FIFA 23, gratis: ecco i dettagli ufficiali

EA Sports ha confermato ufficialmente l’arrivo della Coppa del Mondo su FIFA 23, la quale permetterà ai giocatori di vivere in prima persona la competizione internazionale più attesa dagli appassionati del gioco del calcio.

Il gioco (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti l’intenzione di offrire ai giocatori la possibilità di scendere in campo per la World Cup di quest’anno.

Come reso noto pochi giorni fa, la modalità sarà introdotta infatti sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i fan che possiedono FIFA 23.

Via PlayStation Blog, sono ora stati resi noti i dettagli ufficiali della World Cup di FIFA 23, prevista il 9 novembre, la quale promette grandi cose per i fan.

«FIFA 23 offre l’esperienza coinvolgente della FIFA World Cup con le autentiche decorazioni degli stadi, il pallone ufficiale, nuove scansioni per i volti dei giocatori, l’iconico trofeo e due stadi, compreso lo splendido Lusail Stadium teatro della finale», si legge nel post ufficiale.

«Oltre a questo, potrai goderti la telecronaca dedicata alla FIFA World Cup, insieme alle grafiche e ai filmati che ti permetteranno di respirare l’atmosfera del gioco più bello del mondo, rendendo quei gol all’ultimo minuto ancora più importanti.»

La modalità Torneo giocatore singolo consentirà di controllare una delle 32 nazioni qualificate in una ricostruzione autentica dell’intera competizione.

Sarà anche possibile creare un Torneo personalizzato modificando la composizione dei gironi e inserendo le squadre che non si sono qualificate per la fase finale della FIFA World Cup 2022.

Confermata anche la possibilità di affrontare altri giocatori di tutto il mondo nella modalità Torneo online per puntare al successo finale nella FIFA World Cup, con anche la possibilità di scendere in campo contro gli amici in locale o la CPU in modalità Calcio d’inizio.

Le fasi della FIFA World Cup saranno inoltre scandite da una stagione ricca di contenuti, inclusi oggetti giocatore speciali, obiettivi e molto altro, in arrivo su FUT.

Non ci resta dunque che attendere: nell’attesa, EA Sports ha in ogni caso già confermato l’arrivo della Women’s Champions League.