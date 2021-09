FIFA, grande campione celebrato con un kit speciale per FUT

FIFA si prepara alla celebrazione di una grande ricorrenza, festeggiando all’interno di FUT uno dei più grandi campioni della storia del calcio inglese.

Mentre FIFA 22 si appresta ad arrivare sulle nostre console per avviare la prossima, grande stagione di calcio, in questi giorni i giocatori possono scaricare un kit unico per Fifa Ultimate Team.

Un’edizione dello gioco di calcio di Electronic Arts che ha dovuto lottare con alcune licenze, tanto che alcune grandi squadre del campionato italiano avranno dei nomi diversi all’interno del gioco.

Proprio FIFA 22 è tra le offerte del giorno eBay. Quindi, se non avete ancora prenotato la vostra copia, vi consigliamo di farlo.

Ma, tornando a noi, parliamo della grande celebrazione che Electronic Arts sta preparando per David Beckham, in occasione della ricorrenza del suo esordio nella nazionale di calcio inglese.

Tramite l’account twitter ufficiale, EA ha comunicato che verrà introdotto un kit unico all’interno di FUT per celebrare il debutto di Beckham, avvenuto l’1 settembre del 1996.

Venticinque anni dopo l’ingresso nella rosa dei titolari della nazionale, FIFA celebra il campione con una serie di bonus. Gli oggetti daranno la possibilità di indossare la divisa di Beckham, rigorosamente con il numero 7, all’interno delle partite di FIFA Ultimate Team.

Inoltre, insieme alla commemorazione dell’importante ricorrenza, EA ripristinerà anche l’iniziativa eSoccer Aid in collaborazione con UNICEF.

L’iniziativa benefica, creata da Robbie Williams nel 2006, prevede delle partite di calcio speciali tra le più grandi celebrità del mondo e la nazionale inglese di calcio.

Partite nelle quali, tra l’altro, ha giocato anche David Beckham a supporto dell’iniziativa. Electronic Arts organizzerà, attraverso FIFA, la versione digitale di questo splendido evento benefico.

Se, nel frattempo, state ancora giocando come degli ossessi a FIFA 21, sappiate che potete riscattare degli speciali bonus per la prossima edizione attraverso gli eventi di pre-season.

Di recente, invece, abbiamo analizzato FIFA 22 con una corposa anteprima. Se volete essere pronti alla stagione calcistica videoludica vi consigliamo di recuperarla.

Ma, quest’anno, la stagione sarà abbastanza affollata. Per la prima volta da generazioni, videoludiche si intende, l’autunno avrà dei nuovi contendenti nel settore dei videogiochi di calcio.