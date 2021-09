FIFA 22 con uno sconto del 30% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai giochi PS4.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo FIFA 22, che attualmente potete prenotare al prezzo scontato di 49,99€, rispetto agli usuali 69,90€ di listino, per un risparmio reale di quasi 20€.

FIFA 22 offrirà funzionalità profonde e innovative anche nelle modalità più popolari tra cui la Modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL, Pro Club e FIFA Ultimate Team. I fan possono aspettarsi più costanza e distinte personalità tra i pali della porta, con una ricostruzione completa del sistema dei portieri, una nuovissima esperienza Crea un Club in modalità Carriera e un gameplay reinventato in VOLTA FOOTBALL.

Basato su HyperMotion, FIFA 22 combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l’esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva per le console di nuova generazione e Stadia, sbloccando così l’emozione pura, la passione e la fisicità del gioco più bello del mondo. La tecnologia HyperMotion ha abilitato l’integrazione del primo motion capture in assoluto di 22 calciatori professionisti che giocano ad alta intensità.

