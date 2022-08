FIFA 23 dice sì a una squadra dopo ben 11 anni di assenza

FIFA 23 è il nuovo gioco di calcio targato EA, un gioco che a quanto pare avrà dalla sua un gran numero di novità e sorprese al suo interno.

Mentre FIFA 22 continua a far divertire i calciatori virtuali di tutto il mondo (lo trovate a prezzo molto basso su Amazon) gli occhi dei fan sono ovviamente rivolti alla nuova edizione in uscita tra poche settimane.

Già nel nostro provato vi abbiamo del resto spiegato tutto ciò che FIFA 23 sembra poter offrire, in attesa del rilascio ufficiale.

Ora, dopo che il gioco è stato venduto per soli 6 centesimi, arriva però un’altra notizia, che riguarda nello specifico l’inclusione di una squadra esclusa dal franchise da molti anni.

Come riportato anche da The Gamer, questa settimana è stato confermato che la Nazionale Croata farà parte del gioco.

È la prima volta che la squadra internazionale in questione viene inclusa in un capitolo della serie, dall’ultima apparizione avvenuta nel vecchio FIFA 12 (ossia ben 11 anni fa).

«Il momento che molti giocatori di tutto il mondo stavano aspettando», ha dichiarato il presidente della Federcalcio croata Marijan Kustić in un tweet.

"The moment many players around the world have been waiting for" – Marijan Kustić, HNS president

HNS and @EASPORTSFIFA reach an agreement to include #Croatia national team, the current @FIFAWorldCup runners-up, in #FIFA23! ⚽️#Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/MHx9cIQQ1d

— HNS (@HNS_CFF) August 23, 2022