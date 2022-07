FIFA 23 su PC finalmente di nuova generazione: ecco i requisiti minimi e consigliati

Sono ore calde per gli appassionati di calcio virtuale che hanno potuto scoprire i primi dettagli relativi a FIFA 23. Sulle nostre pagine vi abbiamo dato conto delle novità che EA Sports ha promesso per questo ultimo suo appuntamento con la saga, dopo aver trascorso qualche ora in compagnia con la versione beta del titolo su PS5.

Una delle buone notizie è sicuramente il fatto che, per la prima volta, la versione PC di FIFA 23 sarà equiparata alla controparte PS5 e Xbox Series X|S, e non sarà più considerata al pari di quella per PS4 e Xbox One. Questo significa che potrà avere il cross-play con queste piattaforme (e con Stadia), e che i giocatori su Windows non dovranno aspettarsi un’esperienza castrata rispetto a quella disponibile su console.

A tal proposito, Electronic Arts ha aperto ufficialmente la pagina Steam dedicata al gioco, svelando così quali sono i requisiti minimi e quali quelli consigliati per giocare FIFA 23 sul vostro PC (lo trovate già su Amazon).

Nonostante il salto nella next-gen, come noterete il titolo rimane in realtà molto accessibile, non richiedendo specifiche tecniche particolarmente esose per portare il pallone sul vostro monitor.

FIFA 23 su PC sarà finalmente next-gen

FIFA 23 su PC: requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i5 6600k o AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6600k o AMD Ryzen 5 1600 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 570 DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 100 GB di spazio disponibile

FIFA 23 su PC: requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i7 6700 o AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7 6700 o AMD Ryzen 7 2700X Memoria: 12 GB di RAM

12 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5600 XT DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Nelle scorse ore abbiamo anche appreso che, invece, non ci sono gioie per l’edizione Nintendo Switch del gioco, che per l’ennesima volta sarà una Legacy Edition senza miglioramenti al gameplay, ma solo aggiornamenti ai contenuti.

Per fortuna, non sarà il caso della controparte PC.

L’appuntamento con FIFA 23 è fissato per il 30 settembre prossimo, il 27 settembre per chi deciderà di prenotare il gioco.