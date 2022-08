FIFA 23 è stato venduto per errore a soli 6 centesimi, ma non in Italia

Diversi utenti sono riusciti a realizzare quello che potrebbe essere considerato come il vero e proprio affare dell’anno: alcune copie di FIFA 23 sono infatti state messe in vendita per errore a un prezzo davvero stracciato.

L’ultimo capitolo calcistico di EA Sports con la licenza ufficiale FIFA (che potete prenotare su Amazon al prezzo minimo garantito, che difficilmente sarà così basso) è stato infatti quasi regalato ad alcuni fortunati giocatori in India su Epic Games Store.

Come segnalato da Sportskeeda (via PC Gamer), il gioco calcistico è stato infatti messo in vendita per errore a sole 4.80 rupie indiane. Che corrispondono all’incirca a 6 centesimi in euro e dollari.

Avete capito bene: questi appassionati sono riusciti così a recuperarlo in sconto del 99.98%. Un affare semplicemente incredibile che, sorprendentemente, Electronic Arts ha deciso di onorare pienamente.

Gli errori di prezzo durante i pre-ordini possono infatti capitare, ma solitamente i retailer scelgono di correggerli in corsa e cancellare le transazioni già avvenute: fortunatamente, non è stata questa la strada scelta da EA Sports.

Il publisher ha infatti mandato una e-mail ai diretti interessanti ammettendo che si è trattato di un gigantesco errore, ma che tutti coloro che sono riusciti ad approfittarne potranno godersi il gioco senza alcuna restrizione:

«Qualche settimana fa, abbiamo segnato un clamoroso autogoal quando abbiamo inavvertitamente offerto il pre-ordine di FIFA 23 su Epic Games Store a un prezzo inesatto. È stato un nostro errore e volevamo farvi sapere che onoreremo tutti i pre-ordini effettuati a quel prezzo».

La compagnia ha dunque ammesso di aver commesso uno sbaglio durante l’apertura dei pre-ordini nella versione indiana di Epic Games Store, togliendo dunque ogni responsabilità alla casa di Fortnite e rispettando l’impegno preso con i consumatori.

Un vero e proprio colpo di fortuna per diversi appassionati, che a soli 6 centesimi potranno godersi senza pensieri la prossima simulazione sportiva. Per tutti gli altri, compresi i giocatori italiani, sarà necessario attendere delle offerte dedicate per risparmiare, ma che difficilmente riusciranno ad arrivare a tale cifra.

Ricordiamo che FIFA 23 dedicherà, come sempre, moltissime attenzioni alla sua modalità FUT: tra le tante novità già svelate c’è stata infatti una nuova collaborazione importante, che permetterà di accedere a diversi eroi sportivi disegnati dagli artisti Marvel.

Tuttavia, è stato confermato anche il controverso ritorno delle loot box, che EA ha difeso come uno degli elementi più amate dagli utenti.