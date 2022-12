FIFA 23 ha predetto la squadra vincitrice ai Mondiali, per la quarta volta di fila

Con la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Calcio in Qatar, EA Sports ha raggiunto un nuovo impressionante traguardo: FIFA 23 aveva già predetto che a trionfare sarebbe stata la squadra di Lionel Messi e compagni.

Le simulazioni svolte grazie al relativo aggiornamento della World Cup in FIFA 23 (lo trovate in sconto su Amazon) avevano già svelato la squadra vincitrice, anche se adesso sappiamo che non è riuscito ad azzeccare l’altra squadra finalista e altri piccoli dettagli.

Il videogioco sportivo di EA Sports aveva infatti predetto una finale tutta sudamericana tra Argentina e Brasile, con l’Albiceleste vincitrice soltanto con uno scarto di 1-0. Ovviamente, nel Mondiale vero e proprio ha invece dovuto affrontare la Francia in una spettacolare finale conclusasi 3-3, risolta poi solo con i calci di rigore.

Anche l’assegnazione della Scarpa d’oro si è rivelata inesatta, dato che il capocannoniere del torneo è stato Kylian Mbappé e non Lionel Messi. In ogni caso, come riportato da VGC, EA Sports è riuscita a predire correttamente la squadra vincitrice dei mondiali per la quarta volta consecutiva.

Prima della predizione di FIFA 23, ricordiamo che i precedenti capitoli avevano già indovinato le squadre vincitrici dei Mondiali del 2018, 2014 e 2010, ovvero rispettivamente Francia, Germania e Spagna.

Al momento il publisher sembra non essere mai riuscito a sbagliare alcuna previsione, almeno per quanto riguarda chi vince la Coppa del Mondo calcistica, mentre con altre simulazioni sportive i successi sono stati decisamente più sporadici.

A questo punto possiamo dire che tutte le nazionali di calcio sono avvisate in vista dei mondiali del 2026, che dovrebbero però essere predetti sugli imminenti EA Sports FC, dato che la licenza FIFA verrà abbandonata: tra quattro anni scopriremo se le simulazioni calcistiche di casa Electronic Arts saranno in grado di ripetersi per la quinta volta di fila.

Nel frattempo, la federazione calcistica ha lanciato quattro nuovi giochi in contemporanea con la Coppa del Mondo, basati però sulla tecnologia Blockchain Web 3.0.

Ricordiamo che gli sviluppatori hanno anche pubblicato la loro lista dei giocatori più forti del mondiale, almeno per quanto riguarda la controparte videoludica: sarà sicuramente interessante analizzarla nel dettaglio per scoprirne l’effettiva accuratezza.