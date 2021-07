Due big molto attesi salteranno l’evento EA di luglio

In occasione del prossimo EA Play Live, il publisher americano mostrerà le sue ultime novità in arrivo.

Lo show in streaming organizzato dal publisher di giochi come FIFA 21, promette infatti di essere un evento particolarmente ricco di cose da vedere, inclusi alcuni giochi largamente attesi dalla community.

Tra questi, infatti, si parla anche e soprattutto del nuovo Dead Space, il quale dovrebbe essere un vero e proprio remake realizzato con tutti i crismi.

A quanto pare, però, sembra che coloro i quali attendono a braccia aperte il ritorno di due saghe di un certo spessore, purtroppo rimarranno delusi.

BioWare non presenterà infatti nessuno dei suoi progetti durante l’evento EA Play 2021 atteso alla fine di questo mese.

Questo significa che né Dragon Age 4 né tantomeno il nuovo capitolo di Mass Effect saranno presentati al pubblico collegato in streaming, neanche sotto forma di breve teaser.

Nonostante entrambi i giochi (specie il secondo) siano ben lontani dal vedere la luce, i fan speravano che BioWare potesse almeno rassicurare sullo sviluppo dei due progetti, anche solo presenziando nel corso dello showcase.

L’account Twitter ufficiale dello sviluppatore (via PushSquare) ha in ogni caso pubblicato un breve messaggio, utile a fugare i timori dei giocatori:

Stiamo lavorando sodo per creare i prossimi giochi di Dragon Age e Mass Effect, quest’anno abbiamo alcune cose interessanti in arrivo su Star Wars The Old Republic.