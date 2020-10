FIFA 21: i salvataggi da current-gen a next-gen potrebbero essere un problema

FIFA 21, ultimo simulatore calcistico targato Electronic Arts, è disponibile a partire dalla giornata del 6 ottobre 2020, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows.

Successivamente il gioco arriverà anche sulle piattaforme di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S. A quanto pare, però, è giunta una notizia che non farà troppo piacere a chi pensava che il passaggio dalle vecchie console alle nuove fosse del tutto indolore, specie per quanto riguarda la condivisione dei propri salvataggi di gioco.

Un menu di gioco di FIFA 21.

Sembra infatti che non tutti i tuoi progressi in FIFA 21 verranno trasferiti da current-gen a next-gen, secondo EA. Il publisher ha infatti rilasciato alcune informazioni su ciò che verrà e non verrà trasferito dalla versione attuale del gioco a quella PS5 e Xbox Series X / S.

Tutti i progressi e i contenuti all’interno di FIFA 21 Ultimate Team e i progressi in Volta verranno trasferiti da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X / S. Tuttavia, come nota Eurogamer.net, i progressi in tutte le altre modalità non seguiranno lo stesso procedimento. Ciò include le stagioni online, le stagioni cooperative, la modalità carriera e i Pro Club.

Fondamentalmente, con la modalità carriera non trasferibile, significa che dovrete ricominciare da capo tutto nel caso in cui si decidesse di “cambiare” generazione di console.

Uno screen del gioco.

Un portavoce di EA ha dichiarato che «quando iniziamo a sviluppare per una nuova generazione di console, alla fine ci sono alcuni compromessi che dobbiamo fare».

E ancora, «abbiamo deciso che il tempo necessario per rendere trasferibili tutte le modalità fosse meglio utilizzato per creare nuove funzionalità e miglioramenti nell’intero gioco, oltre a rispondere al feedback dei nostri giocatori. Poiché sia ​​Volta che FUT sono modalità basate su server, era logico che ci concentrassimo su di esse come un modo per i giocatori di portare avanti i loro progressi.»

Insomma, bene ma non benissimo. Avete già letto in ogni caso anche i voti internazionali delle recensioni pubblicate allo scadere dell’embargo di FIFA 21? Non perdete in ogni caso anche la nostra review, ricca di informazioni e dettagli sull’ultimo titolo calcistico di EA.

FIFA 21, incentrato sulla stagione 2020/2021, è disponibile da ora su PS4, Xbox One e PC. Successivamente il titolo è atteso anche su PS5 e Xbox Series X|S.