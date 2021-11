Sì, c’è un altro gioco di calcio in arrivo

A quanto pare non siamo mai stanchi di giochi di calcio, e il prossimo anno ne (ri)arriverà su Steam uno che ripercorre la via arcade del passato.

Stiamo parlando di Socible Soccer ’22, una sorta di successore spirituale di Sensible Soccer, popolarissimo franchise calcistico degli anni ’90 sviluppato da Jon Hare.

Anche gli appassionati del più recente FIFA 22 potranno quindi lasciarsi ammaliare dal richiamo dei tempi che furono e fare un tuffo nel passato con questo grande ritorno prettamente arcade.

Dopo una lunga permanenza su Apple Arcade, Sociable Soccer ’22 arriverà su Steam, e dunque su PC, nel secondo quarto del prossimo anno.

Il team che ha realizzato il titolo, Tower Studio, ha annunciato, tramite la pagina ufficiale, l’imminente uscita del gioco su PC resa possibile dalla partnership con Kiss Publishing.

Sociable Soccer ’22 su PC avrà inoltre alcune sostanziali migliorie come la grafica, l’intelligenza artificiale, squadre aggiornate e un battle pass.

Sociable Soccer ha una storia un po’ più longeva, dato che uscì in accesso anticipato su Steam nel 2017.

Il titolo tuttavia non fece registrare delle vendite sufficienti tanto da poter continuare lo sviluppo del progetto. Tower Studio allora si accordò per fare debuttare il titolo su mobile in Cina nel 2018 e successivamente su Apple Arcade nel 2019, non prima ovviamente di rimuovere il gioco da Steam.

Ed è proprio su Steam che gli sviluppatori si sono espressi a proposito, affermando di avere bisogno di più capacità di investimento «rispetto a quanto ottenuto dalle vendite»

Il titolo adesso sembra essere pronto ad uscire sul mercato e sarà inoltre accessibile in maniera assolutamente gratuita per i possessori originali su Steam, a patto che «forniscano una prova dell’acquisto».

A proposito di giochi calcistici, eFootball non se la sta passando tanto bene tra numerosi rinvii e rimborsi.

Il titolo Konami ha lasciato scontenti tantissimi appassionati, tanto da diventare il gioco più odiato di sempre su Steam.

Rasentando il grottesco, la rabbia dei fan è stata talmente alta che per un periodo è stato possibile trovare eFootball anche nella categoria dei giochi horror. Speriamo vada meglio con il ritorno di Sociable Soccer…