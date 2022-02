FIFA 23, le prime indiscrezioni: arrivano cross play e più squadre femminili

È il momento di iniziare a parlare di FIFA 23, perché arrivano i primi rumor sul prossimo capitolo del gioco calcistico di Electronic Arts.

Mentre FIFA 22 continua a vendere come il pane, rappresentando indubbiamente il gioco di calcio della stagione che va a concludersi.

Solo un titolo è riuscito a scalzare, per pochissimo, il trono del gioco sportivo. Un videogioco che forse potete immaginare, nonostante le polemiche che lo hanno sommerso.

Su FIFA 23 ci sono delle voci molto importanti, perché il divorzio tra Electronic Arts e la federazione potrebbe arrivare dopo oltre 30 anni.

In attesa di capire quale sarà il nome dell’edizione 2023 del gioco di calcio, arrivano le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i suoi contenuti.

Come riporta VGC, ci potrebbero essere delle novità sostanziali in FIFA 23, così come delle modifiche a cose che avevamo già visto in precedenti iterazioni.

La prima cosa, stando alla fonte originaria, è che l’accordo con la federazione pare sia stato assicurato, e almeno per la prossima edizione non ci sarà un cambio di nome.

Il più grande cambiamento è che, in FIFA 23, verrà introdotto per la prima volta il cross play su tutte le piattaforme. Stando al report, i giocatori PlayStation, Xbox e PC potranno giocare finalmente insieme.

Inoltre, la prossima edizione del gioco continuerà a supportare sia il calcio maschile e femminile. Ci sarebbero due World Cup, e in generale verranno aumentate le licenze e le squadre del calcio femminile.

Infine ci sarà un netto miglioramento in ambito tecnologico, con un aumento sostanziale delle potenzialità della Hypermotion Technology, introdotta per la prima volta in FIFA 22.

In attesa di conferme, la diatriba tra Electronic Arts e la FIFA è stata oggetto di tante discussioni interessanti, anche e soprattutto per le cifre coinvolte nel processo.

Uno dei rivali di FIFA 23 invece potrebbe essere, a sorpresa, un gioco LEGO prodotto da 2K che arriverà nel prossimo futuro.