FIFA 22, nuova patch disponibile (ma non per tutti): ecco che cosa cambia

EA Sports ha appena reso disponibile il Title Update 3 di FIFA 22, il nuovo aggiornamento dedicato all’ultimo capitolo della simulazione calcistica più giocata di sempre.

La nuova patch di FIFA 22 è già scaricabile da oggi per le versioni PC, sia su Steam che su Origin, mentre al momento non è stato reso noto quando sarà messa a disposizione su console.

Si tratta dunque di un nuovo grande aggiornamento arrivato in pochi giorni: il Title Update 2 era stato infatti reso disponibile solo una settimana fa.

Gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per garantire un’esperienza divertente ed equa per tutti gli utenti, come dimostrato dall’annunciata tolleranza zero contro i cheater su FUT.

Come segnalato dagli stessi sviluppatori tramite il forum ufficiale (via DualShockers), la nuova patch, attualmente disponibile dunque solo su PC, si occuperà di sistemare diversi bug che potevano capitare durante la modalità carriera e Volta.

Sono inoltre state apportate alcune modifiche per rendere la modalità carriera di FIFA 22 più accessibile, rendendo più facili le esercitazioni per le squadre e facendo in modo, durante la carriera da giocatore, che i player con un valore 86 o superiore facciano parte di default dell’11 iniziale.

Per quanto riguarda invece la modalità Volta Football, sono stati aggiunti due nuovi party game, che saranno però disponibili solo dopo un aggiornamento dei server di EA Sports: gli sviluppatori hanno invitato a seguire i loro account social ufficiali per essere informati tempestivamente del loro arrivo.

Per rendere più facile capire chi sarà il nuovo leader di queste divertenti partite, EA Sports ha inoltre deciso di aggiungere un effetto sonoro non appena esso cambierà durante i match.

Se volete consultare nel dettaglio tutti i cambiamenti e i bug sistemati, potete consultare il changelog ufficiale in lingua inglese al seguente indirizzo.

Data la natura dell’aggiornamento, appare molto probabile che la patch diventerà presto disponibile anche per le versioni console: tuttavia al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale, né è stato spiegato il motivo per il quale il Title Update 3 è stato reso scaricabile solo su PC. Naturalmente, vi terremo aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

FIFA 22 si è rivelato molto importante anche per capire le tendenze del mercato videoludico, particolarmente per quanto riguarda le sue vendite: le versioni digitali hanno infatti stracciato il mercato fisico.

Nel mercato italiano hanno ottenuto successo in particolar modo le versioni PS4 e PS5, costantemente in cima alle classifiche nonostante altri incredibili giochi gli tengano il fiato sul collo.

A tal proposito, segnaliamo che ancora per poche ore potrete acquistare FIFA 22 su PlayStation Store a prezzo scontato, grazie all’ultima offerta della settimana.