FIFA 22, segnare un goal sarà ancora più “realistico” su PS5

EA Sports non ha mai nascosto la volontà di rendere FIFA 22 una simulazione calcistica ancora più next-gen, con gli sviluppatori che stanno riponendo particolare attenzione sulle caratteristiche PS5 del titolo.

Una delle feature più innovative del DualSense è infatti certamente il feedback aptico, il sensore tattile in grado di riprodurre fedelmente tramite la vibrazione ciò che accade durante un gioco: il prossimo capitolo della serie sportiva lo implementerà per rendere ancora più realistico segnare un goal.

Si tratta di una novità che farà certamente felici i più grandi fan della serie: per quanto riguarda gli appassionati della Serie A, ricordiamo che sono state confermate 14 squadre con licenza esclusiva.

Tuttavia, un team legato a «Deadpool» è improvvisamente sparito dalla lista delle squadre confermate, senza che al momento si conoscano le ragioni dietro questa decisione.

Il community manager di EA Sports ha voluto raccontare tramite il PlayStation Blog ufficiale le feature chiave di PS5 che saranno implementate su FIFA 22, al fine di rendere l’esperienza ancora più realistica.

In particolar modo, il team si è voluto concentrare sul feedback aptico del DualSense, che era già stato implementato all’interno di FIFA 21 per replicare la sensazione di subire un fallo o di un pallone finito sulla traversa.

Questa volta, il controller PS5 sarà in grado di riprodurre fedelmente la tensione della rete dopo aver segnato un goal, rendendo dunque l’esperienza ancora più immersiva e realistica.

Inoltre, il feedback aptico quest’anno sarà in grado di riprodurre ulteriori effetti relativi ad azioni da gioco, come cross e scivolate: il team ha inoltre rivelato di aver regolato i trigger adattivi del controller PS5 per avvertire meglio l’energia dei giocatori che cala durante uno sprint.

Gli sviluppatori hanno inoltre svelato di aver implementato l’Audio 3D, che riuscirà a immergere ulteriormente gli utenti all’interno di una partita: il sonoro del gioco verrà bilanciato adeguatamente per tenere conto della prospettiva della telecamera, permettendo non solo di sentire le urla dei nostri compagni, ma anche una maggiore incitazione da parte dei fan.

Il team sta dunque lavorando duramente per fare in modo che le caratteristiche next-gen di PS5 vengano sfruttate duramente all’interno del prossimo capitolo calcistico, al fine di garantire la simulazione calcistica più immersiva di sempre.

Non sarà però l’unica novità introdotta da FIFA 22: nella nostra anteprima vi avevamo infatti raccontato di Volta Arcade, la nuova modalità online free for all libera da squadre.

Se invece siete curiosi di vedere come se la caverà il nuovo titolo con giocatori professionisti, due pro player si sono sfidati su FIFA 22 in un video.

In attesa che il nuovo capitolo sia disponibile, vi ricordiamo che alcuni bonus esclusivi sono riscattabili prima del lancio su FIFA 21.