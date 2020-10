FIFA 21, novità sul trasferimento salvataggi PS4/PS5 e One/Series X (e il Deadline Day)

Manca ormai davvero poco al lancio di FIFA 21, l’atteso nuovo simulatore calcistico targato Electronic Arts (divenuto ormai un appuntamento annuale da generazioni).

Ora, via comunicato stampa, EA Sports ha confermato che il publisher vuole omaggiare i fan che acquisteranno il titolo su PS4, Xbox One o PC entro le 9:00 del 9 ottobre, regalando loro il nuovissimo pacchetto Deadline Day.

La squadra del Milan.

Di cosa si tratta? Semplice: il Deadline Day avrò al suo interno speciali Oggetti in prestito dinamici Da Tenere d’Occhio FIFA Ultimate Team con alcuni dei trasferimenti più importanti dell’estate, oltre a un Oggetto Giocatore della Squadra della Settimana trasferibile.

Ma non è tutto: i giocatori che decideranno di entrare in FIFA 21 potranno anche beneficiare del Dual Entitlement, che permetterà loro di aggiornare la propria copia del gioco da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, tutti i progressi fatti o i contenuti acquisiti all’interno di FIFA 21 Ultimate Team – inclusi Giocatori, Oggetti, monete, FIFA Points, record della partita e posizionamento in classifica – oltre ai progressi in VOLTA FOOTBALL verranno trasferiti su PlayStation 5 o Xbox Series X.

Riconoscete questo stadio?

Nella nostra anteprima del gioco in attesa della recensione vi abbiamo svelato tutti, ma proprio tutti i dettagli del nuovo titolo calcistico, spiegandovi che «il nostro primo approccio con FIFA 21 e il suo gameplay, ma c’è ancora tanto di cui discutere, a cominciare dal fatto che si è trattato di una versione preliminare cui seguirà presumibilmente la tradizionale demo pubblica.»

FIFA 21, incentrato sulla stagione 2020/2021, è in uscita sugli scaffali dei negozi a partire dal 9 ottobre 2020 su PS4, Xbox One e PC. Successivamente il titolo è atteso anche su PS5 e Xbox Series X|S.