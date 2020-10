FIFA 21, problemi per l’accesso anticipato di EA Play

FIFA 21 è disponibile in accesso anticipato nella prova da 10 ore tipicamente disponibile una settimana prima del lancio dei titoli pubblicati da Electronic Arts.

Per accedervi, non dovete far altro che abbonarvi a EA Play, l’ex EA Access, servizio che per un piccolo canone mensile vi permette di entrare in queste versioni dei giochi dell’editore californiano a tempo, sconti esclusivi sugli stessi titoli e un Vault con decine di giochi classici o moderni.

Tuttavia, qualcosa è andato storto con il nuovo capitolo della serie sportiva di EA, dal momento che gli abbonati non stanno riuscendo a giocarci e stanno segnalando numerosi questa problematica sui social network.

Non è chiaro sapere quanto sia esteso il problema, ma di certo le segnalazioni sono state abbastanza da spingere Electronic Arts ad intervenire pubblicamente sull’argomento, come segnalato da VGC.

«Siamo a conoscenza di un problema che sta attualmente impattando le possibilità di alcuni giocatori di accedere all’app di EA Play su PS4 e Xbox One», spiegano da EA, segnalando tuttavia un workaround che consiste nello scaricare la prova di FIFA 21 direttamente dalla pagina del gioco sugli store delle console.

Ad ogni modo, nonostante sia stato riconosciuto soltanto per console, la problematica è apparsa, in maniere simili, anche su Steam per PC.

Same with me…i was waiting for this all day…now this happens….this is ruining my experience pic.twitter.com/053b7mSmX5 — Aditya Majumdar (@Blueadi) October 1, 2020

Difficoltà che hanno assunto proporzioni ben più serie di quanto non si immagini quest’anno, dal momento che FIFA 21 per la prima volta nel corso della generazione ha rinunciato alla sua canonica demo, affidandosi proprio alla prova a tempo su EA Play.

Non sappiamo se questo diventerà il modus operandi dell’editore, ma va notato come la demo fosse tipicamente gratuita mentre EA Play è un servizio a pagamento.

Questo non ha comunque fermato le celebrazioni in casa Electronic Arts, dove si è festeggiato il lancio del gioco con un evento speciale.