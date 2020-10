FIFA 21, stanotte la premiere: ecco le novità e gli ospiti speciali

Via comunicato stampa, EA ha confermato che FIFA 21 sta per dare il via alla sua anteprima mondiale il 1 ottobre con la primissima FIFA World Celebration.

Si tratta nello specifico di un evento speciale in cui 40 artisti di tutto il mondo che hanno partecipato alla colonna sonora del gioco si riuniranno sui loro canali per celebrare l’imminente lancio del simulatore calcistico.

Gli appassionati di calcio sono invitati ad ascoltare i loro artisti preferiti in tutto e partecipare ad altre iniziative durante le 22 ore dell’evento.

La squadra del Milan.

Più nel dettaglio, la kermesse musicale include artisti del calibro di Dua Lipa, Anitta, Tame Impala e Diplo. Le loro esibizioni saranno trasmesse sui canali degli artisti (tutte le informazioni specifiche le trovate qui). Ecco gli orari specifici per ciascuna star:

11:00AM – 11:30AM PT: Dua Lipa

3:00PM – 3:30PM PT: Anitta

7:00PM – 7:30PM PT: Tame Impala

8:00PM – 8:30PM PT: Diplo

Ricordiamo anche che i membri di EA Play potranno essere tra i primi a scendere in campo a partire dal 1 ottobre con la prova di accesso anticipato di 10 ore su EA Play, che include sfide pre-lancio e ricompense.

Durante il corso della stagione, questi giocatori riceveranno anche Start of Season XP Boosts per FIFA Ultimate Team, divise FUT speciali e premi per personalizzare lo stadio, assieme al 10% di sconto sui FIFA Points. Infine, tutti i giocatori che accedono a FUT 21 durante l’evento riceveranno un Kylian Mbappe Tifo per FUT Stadium.

FIFA 21, nuovo videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021, è in uscita sugli scaffali dei negozi a partire dal 9 ottobre di quest’anno su PS4, Xbox One e PC. Successivamente il titolo è atteso anche su PS5 e Xbox Series X|S.