FIFA 21 non avrà una demo quest’anno

A sorpresa, Electronic Arts ha annunciato che FIFA 21 non riceverà una demo quest’anno, per la prima volta nella generazione corrente.

A detta degli sviluppatori, il team preferisce concentrarsi sullo sviluppo del gioco sulle piattaforme correnti e next-gen.

Una mossa presumibilmente legata anche al dilatamento dei tempi di sviluppo, che sono stati minati dal lavoro da casa cui in tanti sono stati sottoposti per via del COVID-19.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020