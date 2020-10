Ubisoft pronta alla next-gen: ecco risoluzione e frame rate dei giochi in uscita su PS5 e XSX

Novembre si avvicina e con lui l’arrivo ufficiale nei negozi delle console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X/S.

La prima arriverà in Europa dal 19 novembre, mentre la nuova Xbox è attesa solo pochi giorni prima, ossia il 10 novembre. Inutile ribadire che l’attesa per le nuove piattaforme è davvero alle stelle, così come i primi giochi che saranno resi disponibili sulle nuove console.

Ora, attraverso il sito ufficiale, Ubisoft ha rivelato l’elenco completo dei giochi che faranno il debutto nella nuova generazione, rivelando – oltre alla sinossi ufficiale dei vari titoli – anche la risoluzione e il numero di fotogrammi al secondo di ciascun gioco in arrivo.

Un'immagine di Watch Dogs Legion.

Trovate l’elenco completo poco più in basso:

Watch Dogs Legion – 4K/30fps con Ray Tracing

Assassins Creed Valhalla – 4K/60fps

Far Cry 6 – 4K/60fps

Immortals Fenyx Rising – 4K/60fps

Riders Republic – 4K/60fps

Rainbow Six Siege – 4K/120fps

For Honor – 4K/60fps

Da quello che possiamo leggere, ad eccezione di Watch Dogs Legion (che dirà sì al Ray Tracing), gli altri titoli Ubisoft gireranno a un minimo di 60 fotogrammi al secondo fino a un massimo di 120 come nel caso di Rainbow Six Siege.

Insomma, la Casa di Rayman sembra pronta (e carica) ad affrontare la next-gen al meglio delle sue possibilità, sebbene tutti i titoli in uscita siano in ogni caso cross-gen (e quindi non concepiti specificatamente per PS5 e XSX).

Uno screen da Immortals Fenyx Rising.

Avete già letto in ogni caso che a Milano sono apparsi dei misteriosi cartelli che invitano “a resistere” i cittadini del capoluogo lombardo?

Watch Dogs Legion, nuovo capitolo della serie, debutterà sul mercato il prossimo 29 ottobre 2020 per Windows PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.