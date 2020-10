FIFA 21, i calciatori saltano come Super Mario per uno spassoso bug

Quando si parla di calcio, Super Mario è l’ex punta dell’Inter e del Milan (tra le altre) Balotelli, ma stavolta l’attaccante attualmente svincolato non c’entra.

A tenere banco ancora una volta per i suoi bug è FIFA 21, che stavolta vedere i calciatori saltare in una maniera innaturale che ricorda la mascotte di Nintendo.

Probabilmente per un errore nel motore fisico dello sportivo di Electronic Arts, non appena ricevono palla alcuni calciatori compiono un saltino, e in qualche caso saltone, sul terreno di gioco.

Non è chiaro a cosa sia dovuto questo bug ma pare si inneschi in particolare quando i calciatori eseguono torsioni, oppure tocchino una palla più forte del previsto.

Nobody can out jump CR7 in Fifa 21

Thiago: Hold my Beer 🍻😂 #FIFA21 pic.twitter.com/dZxwPzxlli — Nishkkilan Pillay (@FirminoJnr9) October 5, 2020

Saranno ovviamente i tecnici di EA Sports ad individuare la problematica che porta a questo divertente bug, ma noi intanto possiamo goderne gli spassosi frutti, forse quest’anno un po’ più presenti rispetto alle precedenti edizioni.

Avevamo già riportato di un bug che vedeva la palla incollata alla traversa e di un altro, il nostro preferito, che vede l’arbitro fischiare la fine del tempo in situazioni in cui bisognerebbe lasciar giocare – ad esempio, quando stai la palla sta per entrare nella porta avversaria.

Gli sviluppatori hanno già implementato alcuni Title Update, con una terza patch volta a migliorare le difese nella modalità Competitiva.

Alcuni di questi problemi hanno portato a valutazioni del gioco non proprio lusinghiere, anche se legate prevalentemente al modo in cui la software house ha condotto lo sviluppo sulle talune piattaforme.