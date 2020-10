FIFA 21, scoperto un nuovo bug che vi terrà incollati alla traversa

I giochi online sono spesso inclini a bug e glitch, e FIFA 21 non è certo immune a questa piaga del gaming moderno.

Sono piovute e piovono segnalazioni dagli utenti che giocano assiduamente il titolo calcistico di EA Sports, alcune delle quali più curiose delle altre.

Un nuovo bug scoperto da un utente su Reddit e segnalato da Eurogamer.net vi terrà probabilmente incollati alla traversa.

Questo errore vede la palla restare fissata all’incrocio per decine di secondi, per un contatto che ha presumibilmente rotto il motore fisico del gioco.

Come potete vedere nella clip, il portiere e il difensore gestiti dall’IA, in una partita di Squad Battles su FIFA Ultimate Team, non riescono a scollarla con le mani né con colpi di testa.

Ad un certo punto, però, interviene un calciatore della squadra avversaria guidato dal giocatore umano e riesce ad insaccare la palla, siglando un’inaspettata rete.

Altri bug sono stati segnalati dai giocatori di FIFA 21, come questo che vede l’arbitro fischiare la fine del primo un istante prima che la palla entri in rete, invalidando così gli sforzi di un utente per passare in vantaggio.

Un comportamento tanto irrituale da sortire innegabilmente effetti comici, se non fosse che anche nella nostra recensione abbiamo segnalato cronometri non proprio a norma su FIFA Ultimate Team quest’anno.

EA Sports sta comunque intervenendo con costanza per sistemare le cose e trovare l’equilibrio giusto sul gioco.

Soltanto pochi giorni fa abbiamo riportato di una patch, il Title Update 3, che si mette all’opera per aumentare il livello delle difese dell’IA nella modalità Competitiva.