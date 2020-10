Troppi gol su FIFA 21? Tranquilli, l’ultima patch rende le difese più forti

FIFA 21 è abbastanza largo di manica quando c’è da segnare e subire gol, sia contro la CPU che, soprattutto, negli incontri online contro giocatori in carne e ossa.

EA Sports sembra aver preso la questione molto sul serio quest’anno, lanciando, come parte della terza patch del gioco, un intervento volto a migliorare le difese.

In particolare, lo sviluppatore è intervenuto per potenziare la difficoltà della modalità Competitiva, un modificatore introdotto ai livelli di difficoltà Leggenda e Ultimate.

Electronic Arts si aspetta miglioramenti drammatici rispetto alla versione del lancio della nuova modalità, specie per quanto riguarda la gestione dei contrattacchi da parte della difesa guidata dall’IA.

L’aggiornamento aggiunge anche l’Ungheria, la Bulgaria e l’Islanda sulla mappa degli scout per i giovani calciatori, in modo da poter pescare talenti anche in quei paesi.

Altre misure sono state intraprese per migliorare gli input e le animazioni delle mosse abilità, e bug legati ai menu e ai primi piani in campo.

Tutti i dettagli del Title Update 3 sono stati divulgati sul forum ufficiale di FIFA 21, che potete raggiungere a questo indirizzo (in lingua inglese).

Una giornata di novità per il calcistico di EA, che per la prima volta nella storia della serie ha registrato vendite digitali superiori a quelle fisiche nella settimana del lancio.