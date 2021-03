FIFA 21, FUT regala pacchetti gratis: ecco come averli

La modalità Ultimate Team rappresenta sicuramente uno dei principali motivi dietro l’enorme successo di FIFA 21, l’ultimo titolo della serie calcistica più giocata al mondo.

Ultimate Team è infatti giocato da tantissimi utenti di tutte le età anche a livello competitivo: basti ricordare l’impressionante record di vittorie consecutive raggiunto da un giovanissimo campione di 15 anni, che però è stato comunque battuto da poco.

In occasione dei FUT Player Days, Electronic Arts ha deciso di premiare i giocatori che hanno dato fiducia a FIFA 21 ed hanno fatto almeno una partita in-game.

Come riportato infatti da GamesRadar+, la compagnia sta infatti regalando pacchetti di Ultimate Team a tutti i giocatori, premiando maggiormente gli utenti che hanno giocato maggiormente.

Un graditissimo regalo per rinforzare la nostra squadra su Ultimate Team.

Le ricompense sono state infatti divise in 4 tier, la cui maggiore richiede aver giocato da 138 a 141 giorni, mentre per ricevere il pacchetto inferiore basterà anche aver giocato solo un giorno. Potreste ricevere, in ordine di importanza, un Ultimate Pack, Rare Mega Pack, Prime Gold Players Pack o Jumbo Premium Gold Pack.

Per ricevere la vostra ricompensa basterà semplicemente fare il login all’interno del gioco o sulla web app di FIFA 21, così da poter essere notificati del vostro premio che sarà pronto per essere riscattato.

Con questa mossa, Electronic Arts vuole naturalmente incoraggiare i propri utenti a continuare a giocare ad Ultimate Team, fornendo un importante aiuto per costruire la squadra dei propri sogni.

Un regalo che sarà certamente apprezzato dalla community, ovviamente con la speranza di trovare carte che effettivamente riescano a fare la differenza.

FIFA 21 è popolarissimo non solo tra i videogiocatori, ma anche tra le vere star del calcio: un calciatore del Liverpool è riuscito addirittura a diventare il numero 1 al mondo nella weekend league.

Se pensavate quindi che solo agli italiani importasse di FIFA toccherà ricredervi, anche perché le vendite in tutta l’Europa sono davvero impressionanti.