FFVII Remake, ecco quando ci sarà un annuncio (ma piano con le aspettative)

Da ormai diverso tempo gli amanti di Final Fantasy VII, che circa un anno fa hanno messo le mani sul primo episodio del Remake, sono in attesa di novità circa il futuro che attende Cloud e i suoi compagni. Mentre Square Enix continua ad aggiornare il suo Final Fantasy XIV e lavora a Final Fantasy XVI, infatti, anche le vicende di Midgar dovranno andare avanti con un secondo episodio (e, chissà, presumibilmente altri).

Ebbene, a tal proposito il co-director Motomu Toriyama ha confermato che ci saranno delle novità per FFVII Remake il prossimo 13 febbraio, quando in Giappone si terrà il FF7R Orchestra Concert. Nelle parole di Toriyama:

Al di là della performance, abbiamo pianificato anche un programma speciale. Ci saranno alcune cose relative a Final Fantasy VII Remake che saranno svelate solo durante questo concerto. E ci sarà anche io, quindi non perdetevelo!

https://twitter.com/aitaikimochi/status/1358767505313988609

Tuttavia, non sembra legittimo aspettarsi annunci di grandissimo rilievo, considerando che il concerto in questione sarà disponibile esclusivamente in Giappone (l’appuntamento è per le 9.00 del mattino italiane del 13 febbraio) e solo per coloro che avranno pagato un biglietto virtuale per assistervi.

Final Fantasy VII Remake ha visto il primo episodio arrivare nel 2020

Se, insomma, dovesse venire svelato quando vedremo il prossimo episodio di FFVII Remake, sarebbe sicuramente curioso che avvenisse a numero chiuso e in un evento region-locked. Come sempre, comunque, noi di SpazioGames non mancheremo di tenere d’occhio le novità e di riferirvele sulle nostre pagine.

