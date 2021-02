Final Fantasy VII, i fan festeggiano il compleanno di Aerith

Il 7 febbraio potrà anche sembrare un giorno come tanti altri, ma per i fan di Final Fantasy VII è un giorno davvero speciale.

Oggi infatti è il compleanno ufficiale di Aerith Gainsborough, l’amata eroina del settimo capitolo della saga, che la community ha avuto modo di poter apprezzare ancora di più nel remake uscito lo scorso anno.

Siamo ancora in attesa di capire quando avremo notizie sull’uscita della seconda parte di Final Fantasy VII Remake, ma nel frattempo la community ha deciso di celebrare uno dei personaggi femminili più amati dei giochi di ruolo.

Come riportato infatti anche da DualShockers, su Twitter i fan stanno pubblicando fan art, cosplay, video, screenshots ed ogni altro genere di tributo possibile per ricordare Aerith.

Di seguito vi mostriamo alcuni tweet pubblicati per l’occasione:

I made a gif of Aerith's red dress reveal but with her default outfit instead for her birthday#エアリス生誕祭2021 #Aerith #FF7R pic.twitter.com/8EPKcWZgKD — time jannies (@tifabro) February 6, 2021

Happy birthday to the queen Aerith Gainsborough 💕 #エアリス生誕祭2021 #FF7R #finalfantasy

I haven’t finished in time my piece so here 2 of my bast works about her 💕 pic.twitter.com/bLrb7lHc3Y — ✨Lilie Morhiril✨ (@LMorhiril) February 6, 2021

Vogliamo sottolineare che, anche se l’iniziativa parte dal Giappone, per l’occasione hanno partecipato tantissimi giocatori provenienti da tutto il mondo.

Un’ennesima conferma innegabile di come non solo Aerith, ma tutto il mondo di Final Fantasy VII sia rimasto nel cuore di migliaia di appassionati.

Siamo ancora in attesa di saperne di più sul prossimo capitolo di Aerith, Cloud e tutti i loro compagni, ma abbiamo già alcune idee su cosa aspettarci da Final Fantasy VII Remake Parte 2.

Inoltre, pare che il mondo di Final Fantasy VII sia destinato ad espandersi ulteriormente, dopo che Square Enix ha registrato i marchi Ever Crisis e The First Soldier.