Fate attenzione, c’è chi ha dovuto preordinare Spider-Man su PC due volte

Con un annuncio che ha lasciato molti di sorpresa, Marvel’s Spider-Man si è unito alle esclusive PlayStation che sono entrate nel mondo PC.

Dopo essere tornato anche su PlayStation 5, con una versione ad hoc che trovate su Amazon, l’amichevole Uomo Ragno di quartiere sbarcherà anche sulla Master Race.

Piattaforma nella quale punterà ad una grafica davvero al top, visto che tra i requisiti c’è anche una RTX 3080, per quanto riguarda la scheda video.

Marvel’s Spider-Man su PC è un annuncio che ha fatto discutere anche guardando la passato, talmente tanto che alcuni giocatori hanno definito “bugiardi” gli sviluppatori.

E pare proprio che Peter Parker continui a far discutere, perché alcuni utenti sono stati costretti a preordinare due volte la versione del gioco su PC.

Come riporta VGC, per via di una modifica al prezzo di Marvel’s Spider-Man, alcuni utenti si sono ritrovati un doppio preordine per via di un errore.

Un aumento di poco meno di dieci sterline, per cui i giocatori si sono visti annullare l’ordine fatto della versione digitale del gioco su Steam.

Al momento sappiamo che si tratta di errori per quanto riguarda Australia, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera e Regno Unito, mentre non ci sono segnalazioni per l’Italia.

Per ora sembra che questo problema si sia risolto, o almeno c’è un metodo per riuscire a porre rimedio a questa situazione nel caso capiti ancora.

Semplicemente, bisognerà annullare l’attuale preacquisto di Marvel’s Spider-Man per ricevere un rimborso completo, quindi preacquistarlo di nuovo per ricevere il prezzo più basso corretto.

Continua a far discutere, quindi, per un motivo o per un altro il ritorno di Spider-Man su PC. Il quale, per altro, potrebbe aver cancellato una location iconica da questa versione.

Un titolo che continua a fare da apripista per i giochi PlayStation su PC, perché continuano a spuntare indizi al riguardo.