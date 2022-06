Marvel’s Spider-Man PC potrebbe aver cancellato una location iconica

L’annuncio di Marvel’s Spider-Man Remastered su PC è stato sicuramente uno dei reveal più importanti giunti nell’ultimo evento PlayStation State of Play, trattandosi di una delle esclusive più amate e popolari delle console di casa Sony.

Il ritorno dell’esclusiva PlayStation dedicata all’Uomo Ragno su PC ha entusiasmato molti fan ma, allo stesso tempo, ha creato divisione all’interno della community per via di una promessa non mantenuta.

Quando il titolo originale venne infatti lanciato su PS4, Insomniac dichiarò che il gioco non sarebbe mai uscito su PC e Xbox: un’affermazione ripresa da alcuni appassionati, che hanno prontamente accusato gli sviluppatori di essere stati «bugiardi».

Mettendo in ogni caso da parte questa polemica, la community ha deciso di analizzare approfonditamente il trailer di Marvel’s Spider-Man, scoprendo un’inaspettata novità: pare infatti che la versione PC abbia tagliato una delle location più iconiche di New York.

Diversi fan sui social network hanno infatti notato che nella schermata principale del gioco è infatti sparito il One World Trade Center, uno dei grattacieli più alti del mondo (via GamesRadar+).

Mettendo infatti a confronto uno screenshot di Marvel’s Spider-Man su console con un fermo immagine del trailer PC, la differenza sullo sfondo appare decisamente evidente: potete giudicare voi stessi analizzando la differenza qui di seguito.

Va comunque segnalato che il One World Trade Center non è comunque mai stato presente realmente all’interno del gioco: il monumentale grattacielo poteva infatti essere ammirato soltanto durante questa schermata di caricamento.

Ricordiamo che in passato gli sviluppatori erano già stati costretti a rimuovere un’ulteriore location iconica in occasione del lancio di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ovvero il Chrysler Building, ammettendo che è stato necessario per motivi di copyright.

Se la rimozione dell’One World Trade Center dalla versione finale su PC dovesse essere confermata, è dunque plausibile immaginare che la motivazione potrebbe essere molto simile: fortunatamente, dato che non è mai stato esplorabile, non dovrebbe comunque trattarsi di una grave perdita per molti fan.

Il porting PC di Marvel’s Spider-Man rappresenta in ogni caso un’ottima soluzione per ingannare l’attesa per il lancio del sequel, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe non farsi rivedere in azione per molto tempo.