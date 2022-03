Fast & Furious tira il freno a mano: l’ultimo gioco farà una bruttissima fine

Se la saga cinematografica di Fast & Furious prosegue a velocità smodata, lo stesso non si può dire dei videogiochi dedicati al franchise.

La lunga serie di film con protagonista Vin Diesel è ormai un caposaldo del cinema d’azione, ma nel mondo dei videogiochi non c’è stata la stessa fortuna.

L’ultimo tentativo in questo senso, ovvero Fast & Furious: Crossroads, non si era dimostrato molto convincente sin dalle prime immagini.

Ma, nonostante tutto, la Dodge Charger in versione videoludica ha continuato per la sua strada, con un trailer di lancio che non ne voleva sapere delle pessime recensioni.

Lanciato nell’agosto del 2020, Fast & Furious: Crossroads è stato un gioco davvero deludente. Talmente tanto che, probabilmente, vi siete dimenticati anche della sua esistenza.

A poco meno di due anni dal lancio, il videogioco arriva alla sua fine. L’ultimo quarto di miglio, la fine della corsa, l’ultimo goccio di benzina ed altre metafore automobilistiche.

Come riporta IGN US, infatti, Bandai Namco ha deciso di ritirare per sempre il gioco: Fast & Furious: Crossroads verrà eliminato da tutti i cataloghi entro la fine del mese, ovvero il 29 aprile 2022.

Ecco il commento del publisher:

«Se avete comprato il gioco in versione digitale rimarrà nelle vostre librerie e potrà essere scaricato in futuro. Ogni DLC acquistato prima del 29 aprile 2022 sarà ancora utilizzabile dopo questa data.»

Una decisione abbastanza prevedibile visto il flop completo che è stato Crossroads, e che per Bandai Namco non vale più la pena tenere neanche negli store digitali.

D’altronde, Fast & Furious: Crossroads si è rivelato il peggior gioco del 2020. Bocciato praticamente da qualunque testata in tutto il mondo, una perla di rara bruttezza che da tempo non si vedeva.

Se volete scoprire quanto sia brutto, e non avete davvero niente di meglio da fare, potete recuperare la nostra anteprima che, a questo punto, diventerà archeologia pura.