Sonic è ora un open world che sfida Zelda e The Witcher, più o meno

Sonic Frontiers è senza dubbio un progetto molto particolare per SEGA, visto che parliamo del primo vero open world dedicato alla mascotte blu della compagnia giapponese.

Tralasciando classici come Sonic Mania (che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo), i fan di Sonic potranno presto mettere le mani su un gioco davvero molto particolare.

Del resto, SEGA ha aspettative davvero altissime, visto che è stata disposta anche a rinviarlo pur di andare incontro a un livello qualitativo maggiore.

Ora, dopo il primo assaggio di ieri, è ora il turno del reveal vero e proprio, il quale sembra realmente sorprendente.

Ora, però, sono stati pubblicati ben sette minuti di video, per gentile concessione della redazione di IGN USA (via Wccftech).

Il filmato si concentra sull’esplorazione del mondo aperto, piuttosto che sul combattimento o sull’azione, e per ora il tutto sembra essere piuttosto promettente.

Il mondo di Sonic Frontiers ricorda Zelda Breath of the Wild e anche titoli come The Witcher 3 Wild Hunt e Xenoblade Chronicles, con molte grandi strutture da scalare e persino enigmi da risolvere.

Detto questo, si tratta ancora di un gioco classico di Sonic, in quanto il riccio blu si muove con una certa rapidità e tonnellate di elementi classici – come trampolini, rotaie, palloncini ed altro – sparsi per il mondo.

Soprattutto, sembra che il Sonic Team abbia finalmente capito le basi del design dei giochi in 3D dedicati all’icona SEGA: la telecamera di Frontier si comporta come dovrebbe e Sonic sembra abbastanza facile da controllare.

Ma non è tutto: ricordiamo che presto arriverà un nuovo Sonic rigorosmente in 2D ad opera del team originale, da non perdere per tutti i nostalgici.

Infine, il riccio farà il suo approdo anche su Netflix, nel frattempo, con una serie animata di cui abbiamo visto un brevissimo teaser che ci è bastato per fare salire le aspettative.