Fallout New Vegas avrebbe potuto essere un gioco diverso da quello che conosciamo

Ci sono alcuni capitoli di un determinato franchise più amati degli altri, e Fallout New Vegas è sicuramente uno tra questi quando si parla della celebre saga Bethesda.

Del resto, New Vegas (lo trovate nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) ha fatto da subito breccia nel cuore dei fan, i quali da tempo chiedono a gran voce un sequel.

Sebbene al momento di un seguito non se ne parli, sono da poco emersi nuovi e interessanti retroscena sul gioco originale, il quale nasconderebbe ancora diversi segreti.

Come riportato anche da Eurogamer.net, infatti, sembra proprio che New Vegas avrebbe potuto essere una semplice espansione di Fallout 3, ma che così non è stato.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario di Fallout, Bethesda ha rilasciato delle interessanti retrospettive sulla storia della serie.

L’ultimo video parla proprio di Fallout New Vegas e Todd Howard, produttore esecutivo di Bethesda e una delle sue figure più pubbliche più note in assoluto, ha rivelato che il gioco è stato inizialmente concepito come un’espansione per Fallout 3.

Howard ha dichiarato che, dopo il successo del terzo capitolo, c’è stata una “spinta” interna per sfruttare lo slancio che il gioco aveva creato.

Era stata presa la decisione di aggiungere un “grande” pacchetto di espansione al gioco, il quale ha però poi deviato dai binari programmati in precedenza.

Howard aveva sentito “fortemente” che New Vegas avrebbe dovuto essere un gioco a sé stante, e così è stato, fortunatamente per noi.

Verso la fine del video, Ashley Cheng, amministratore delegato di Bethesda, ha dichiarato di avere molto rispetto per Obsidian per il lavoro svolto nel prendere il motore, la tecnologia e gli strumenti di qualcun altro e costruirci qualcosa di fantastico.

Da allora Obsidian ha creato Grounded, il quale è uscito completamente dall’Early Access il mese scorso. Nella nostra recensione lo abbiamo definito «un’esperienza tanto divertente quanto differente dalle logiche dei survival più classici».

Restando in tema, Fallout sarà la prossima serie TV ispirata al mondo dei videogiochi, e per festeggiare i 25 anni della serie è stata da poco pubblicata la prima foto.