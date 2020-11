Fallout 76, il gameplay di Alba d’Acciaio mostra gli (incredibili) passi in avanti

Lo scorso mese di ottobre, Fallout 76 – ultimo capitolo della serie post-apocalittica di Bethesda – è stato giocabile gratuitamente per circa una settimana, in modo da offrire ai giocatori l’opportunità di provare con mano il titolo, ampiamente discusso ai tempi della sua uscita originale a causa di un lancio funestato da bug e problemi di ogni genere.

Alba d’Acciaio, primo capitolo della missione della cosiddetta Confraternita d’Acciaio (scaricabile gratis per chi possiede già Fallout 76) si mostra ora in un nuovo, intrigante trailer di gameplay che ci permette di fare la conoscenza di tre personaggi in particolare.

Parliamo di Rahmani, Shin e Valdez, come potete vedere voi stessi nel video sottostante:

La descrizione ufficiale della nuova espansione chiamata Alba d’Acciaio – in grado di anticiparci ciò che ci aspetta – è la seguente:

Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Collabora o intralcia le altre fazioni per importi. Visita insediamenti popolati da nuovi PNG e accedi a potenti armi e armature della Confraternita. Unisciti alla missione di ricostruzione della società e di recupero di utile tecnologia… ma solo tu deciderai come usarla. In arrivo a dicembre 2020.

Al momento il titolo prodotto e sviluppato da Bethesda e ZeniMax include l’avventura base, oltre all’espansione Wastelanders e quella chiamata Nuclear Winter. Alba d’Acciaio sarà in ogni caso disponibile al download a partire dal prossimo 1 dicembre di quest’anno (i fan faranno quindi meglio a segnarsi la data in rosso sul calendario).

Fallout 76 è al momento acquistabile su piattaforma PC oltre che su console PS4 e Xbox One. Al momento non sono chiari i piani circa un eventuale supporto specifico per la next-gen di PS5 e Xbox Series X.