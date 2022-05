Fallout New Vegas, ecco il museo dedicato a tutti i vostri trofei

Fallout New Vegas, lo spin-off della saga sci-fi targata Bethesda, è uno dei capitoli della serie più amati di sempre, tanto che ora una mod aggiunge una feature davvero molto gradita.

Al netto di giochi più recenti come Fallout 76 (che trovate anche su Amazon), il capitolo sviluppato da Obsidian Entertainment e uscito originariamente su console PS3, Xbox 360 e PC è ancora oggi molto apprezzato.

Ora, mentre alcuni modder hanno realizzato una versione del gioco di ruolo in 4K e ray tracing, altri si sono dilettati a mettere in piedi un vero e proprio museo dedicato ai trofei del giocatore.

Come riportato anche da The Gamer, questa mod di Fallout New Vegas consente di mostrare il proprio viaggio attraverso il Mojave e tutte le scelte fatte lungo il percorso.

Il Courier’s Museum, una nuova mod di Random411, sembra infatti fondere l’idea del museo di Animal Crossing, ma con esposizioni dedicate alle scelte delle missioni, con piedistalli e vetrine per le ricompense e i trofei.

La mod è dotata anche di due nuovi dungeon, oltre a potenziamenti acquistabili e vari ricompense per incentivare il completamento del museo.

Per giocare, è necessario disporre di tutti e cinque i DLC principali, poiché il museo include le ricompense per ciascuno di essi. Una volta rilasciata la versione 2.0, sarà necessario scaricare NVSE e JIP LN NVSE, al momento non ancora necessarie.

Avviando New Vegas con la mod installata, si può scegliere di entrare nel gioco a metà avventura (anche se questo potrebbe compromettere alcune ricompense) oppure ricominciare daccapo e avere modo di prendere parte a una missione che ci darà modo di entrare nel museo al secondo livello.

Nella pagina della mod è possibile vedere alcuni reperti (sotto forma di sculture e scene dedicate), un indicatore di progresso per il numero di esposizioni sbloccate, oggetti e trofei, oltre a uno dei nuovi dungeon, The Glowing Sewers.

Restando in tema, avete visto che il Vault 111 di Fallout 4 è stato riprodotto da un giocatore totalmente con dei mattoncini LEGO?

Ma non solo: alcune settimane fa Microsoft – tramite le parole di Jeff Grubb – ha svelato informazioni interessanti: pare proprio che la Casa di Redmond sia interessata a pensare ad un eventuale Fallout New Vegas 2.