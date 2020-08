Fall Guys è un gioco stupido? Il montepremi del torneo ufficiale vi farà cambiare idea

In una manciata di giorni (o sarebbe meglio parlare di ore), Fall Guys: Ultimate Knockout è diventato un fenomeno davvero inarrestabile. In grado di piazzare due milioni di copie per PC via Steam subito dopo il lancio del gioco (lo scorso 4 agosto), il gioco Devolver Digital ha visto esplodere il successo n tutta la sua potenza.

Anche su PlayStation 4, piattaforma sulla quale il gioco è scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, Fall Guys ha letteralmente fatto faville, diventando il gioco più scaricato di sempre. Insomma, un vero e proprio gioco-evento.

Un'immagine di Fall Guys.

Sono in molti però a pensare che si tratti di un successo passeggero spinto solo ed esclusivamente da un’estetica originale e dal gameplay frizzantino e che la fiamma è quindi destinata a spegnersi in breve tempo. A quanto pare, però, potrebbe non essere affatto così: sta infatti prendere il via il primo torneo ufficiale di Fall Guys, con un premio che ammonta a ben 50mila dollari.

Sono attesi al varco ben ottanta streamer, inclusi star come Shroud, Summit1g, Lirik, DrLupo e TimtheTatman. L’idea è di raggruppare i giocatori in venti squadre da quattro partecipanti ciascuna, gareggeranno in dieci partite all’ultima corsa. Il torneo prenderà il via durante la giornata di oggi, 29 agosto 2020, alle 22:00 ora italiana. Per seguirlo, vi basterà cliccare a questo canale Twitch.

Avete già avuto modo di vedere l’esilarante mod che fonde i buffi personaggi di Fall Guys nel mondo di The Elder Scrolls V: Skyrim?

Nella nostra recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout vi abbiamo reso noto che «il gioco riesce a mescolare sapientemente party game e battle royale, creando un mix goliardico e festoso che ricorda da vicino programmi come Takeshi’s Castle.»

Il gioco è disponibile gratis ad agosto per gli abbonati a PlayStation Plus. Chi invece preferisce giocarci su piattaforma PC il prezzo di lancio è fissato a 14,99 euro.