Fall Guys incontra The Elder Scrolls V: Skyrim (avete capito bene)

Se c’è un fenomeno mondiale nel mondo dei videogiochi che al momento sta facendo registrare il tutto esaurito quello è sicuramente Fall Guys: Ultimate Knockout.

Dopo aver venduto oltre due milioni di copie per PC su Steam poco dopo il lancio, avvenuto lo scorso 4 agosto, il gioco ha ottenuto un clamore sensazionale anche su PlayStation 4, piattaforma per la quale è scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Gamstat, sito che registra i dati dei giocatori tramite lo sblocco dei trofei PS4, rivela che Fall Guys è stato giocato da oltre quindici milioni di persone al momento in cui scriviamo (e i numeri sono in salita).

Ora, i fan del folle titolo Devolver Digital troveranno i loro beniamini anche in… Skyrim. Avete capitolo bene: il modder m150 ha infatti deciso di aggiungere i buffi personaggi all’interno del celeberrimo The Elder Scrolls V: Skyrim, trasformandoli in veri e proprio seguaci del Dragonborn.

Poco sotto, trovate un video che mostra i Fall Guys in azione nel titolo Bethesda:

Attenzione, però: il modder ha confermato di non aver usato nessuno degli assets ufficiali di Fall Guys per realizzare questa mod e che i modelli sono stati realizzati a mano (forse per non incappare in problemi legali di vario tipo).

Nella nostra recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, al quale abbiamo affibbiato un voto davvero sorprendente, vi abbiamo spiegato che «il gioco riesce a mescolare sapientemente party game e battle royale, creando un mix goliardico e festoso che ricorda da vicino programmi come Takeshi’s Castle. Immediato, divertente ma anche incredibilmente complesso, Fall Guys ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio fenomeno, come successo a suo tempo a Rocket League.»

Il gioco è disponibile gratuitamente per tutto il mese di agosto per gli abbonati a PlayStation Plus, mentre per chi invece gioca su PC il prezzo di lancio è di soli 14,99€.