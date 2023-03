F-Zero potrebbe tornare su Switch, proprio con il gioco che pensate voi

Da tantissimi anni si parla ormai del ritorno di F-Zero su Nintendo Switch, ma stavolta c’è un nuovo indizio davvero importante e che lascia ben sperare.

Il gioco di corse futuristiche che ha ispirato titoli come Redout, che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo, è da tempo atteso in un nuovo episodio che a quanto pare tarda ad arrivare.

Se i fan chiedono ormai da tempo di poter tornare a correre alla velocità della luce, solo alcuni finti annunci hanno in qualche modo sanato l’entusiasmo.

Del resto, F-Zero di tanto torna al centro delle discussioni dei fan (tanto che in molti pensano che verrà annunciato prima o poi) è arrivato il momento di una nuova indiscrezione davvero niente male.

Come riportato da My Nintendo News, una nuova indiscrezione sta girando in queste ore e riguarda, appunto, l’amato franchise di F-Zero, che molti credevano fosse stato accantonato (dato che sono passati molti anni dall’uscita di un titolo ufficiale del franchise).

Next Level Games, il talentuoso team dietro Luigi’s Mansion 2 e Luigi’s Mansion 3, starebbe lavorando a tempo pieno a una remaster del classico F-Zero uscito su console Nintendo GameCube, ossia l’amato F-Zero GX.

Nel dicembre del 2022 il leaker “NateTheHate” aveva infatti candidamente ammesso che «il tempo di F-Zero arriverà nel 2023», quindi – a rigor di logica – dovremmo esserci quasi. Come sempre, chi vivrà vedra.

Ricordiamo che nel 2011 Nintendo contattò Criterion Games, sviluppatore noto per Burnout, chiedendo al team di realizzare un nuovo capitolo di F-Zero per Wii U.

La Grande N non ebbe però risposta positiva, dal momento che Criterion era impegnata su Need for Speed Most Wanted e quindi, alla fine, non si raggiunse un accordo.

Del resto, non siamo gli unici a volere informazioni su F-Zero, visto che mesi fa un’azionista Nintendo ha usato il suo tempo in una riunione per fare espressamente una domanda sul franchise.

F-Zero sembra però al momento essere destinato solo a vivere nei ricordi, oppure in Nintendo Switch Online, dove sono giocabili i vecchi capitoli.