Anche gli azionisti Nintendo vogliono F-Zero, ma non c’è speranza

Nintendo sta tenendo in cantiere tanti dei suoi franchise tra cui F-Zero, il leggendario gioco di corse futuristiche da tempo assente su console della Grande N.

Una saga così importante da aver ispirato tantissimi altri giochi come Redout, che vi consigliamo di recuperare su Amazon, ma che da tempo non ha un nuovo episodio.

È da tempo che i fan chiedono di poter tornare a correre alla velocità della luce ma, puntualmente, ogni volta vengono delusi da alcuni finti annunci.

Ma F-Zero fa ufficialmente parte di quei franchise lasciati in un cassetto, come Metroid Prime che, però, presto potrebbe tornare su Switch.

Sebbene i fan si siano fatti sentire in più occasioni, pare che non siano solo i giocatori Nintendo a volere il ritorno di F-Zero.

Come riporta VGC, anche gli azionisti di Nintendo vorrebbero rivedere il franchise tornare nell’attuale generazione.

Durante un’assemblea degli azionisti, uno dei presenti ha esplicitamente chiesto a Nintendo di pubblicare un nuovo gioco della saga di F-Zero, durante la sessione dedicata alle domande e risposte.

Un momento in cui, insieme al gioco di corse futuristiche, sono usciti altri nomi che gli azionisti vorebbero veder tornare su Switch. Tra i quali Baten Kaitos, Wario Land, The Frog For Whom the Bell Tolls, Trade & Battle: Card Hero e Chōsōjū Mecha MG.

Verrebbe da pensare che se gli azionisti vogliono il ritorno di F-Zero possa rappresentare una richiesta importante, se unita all’entusiasmo dei giocatori.

Ma non c’è stata una risposta di alcun tipo ma Takahashi, presidente di Nintendo, che ha semplicemente dichiarato che “si stanno valutando varie possibilità”.

Non c’è niente da fare, insomma, perché F-Zero sembra essere destinato solo a vivere nei ricordi. Oppure in Nintendo Switch Online, dove sono giocabili i vecchi capitoli.

Un servizio che ha inevitabilmente i suoi alti e bassi, e su cui si è espresso di recente anche Reggie Fils-Aimé, dichiarando che si può fare di meglio.