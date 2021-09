Xbox Game Pass, arriva un gioco gratis che farà la gioia dei fan anni ’80

Gli abbonati a Xbox Game Pass non hanno davvero nulla di cui lamentarsi, grazie anche e soprattutto a un numero di giochi realmente sorprendente disponibili sul catalogo.

Tutti coloro i quali sono in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate possono mettere mano a tantissimi giochi, dei generi più disparati.

Solo una manciata di giorni fa Xbox ha pubblicato quattro giochi di un certo livello, rendendo così il mese di settembre più che appetibile.

Senza contare che un paio di giorni fa anche i Games with Gold hanno mostrato di che pasta sono fatto, grazie ad alcune sorprese niente male (inclusa una chicca a tema Resident Evil).

Ora, come comunicato nella pagina ufficiale di Xbox, il team Cococucumber ha annunciato la data di lancio del suo Echo Generation, un gioco di ruolo in voxel art che omaggia palesemente la serie di Stranger Things.

Questa nuova avventura a cura della software house canadese è ambientata nel 1993, raccontandoci le vicende di un gruppo di adolescenti che vivono in un’apparentemente tranquilla cittadina americana.

I ragazzi saranno chiamati a investigare poco sorprendentemente su di una serie di eventi soprannaturali avvenuti nella zona.

Per Echo Generation Cococucumber ha optato per un gameplay che omaggia i classici JRPG con combattimenti a turni, con tanto di carte battaglia da raccogliere lungo il percorso.

Questo nuovo e promettente titolo in voxel art di Cococucumber sarà disponibile su Game Pass a partire dal 21 ottobre 2021.

Echo Generation sarà disponibile su piattaforma PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X|S (niente PS5 al momento, spiacenti).

Avete già letto anche che il colosso di Redmond ha deciso di ridurre il prezzo di Game Pass Ultimate, Xbox Games per console, Xbox Game Pass per PC e Live Gold (ma non in Italia)?

Inoltre, da ora c’è una gradita novità: la tecnologia Dolby Vision Gaming è compatibile anche con le console next-gen (ed è tutta da ascoltare).

Per concludere, ricordiamo anche che a settembre, su Xbox Game Pass, alcuni titoli verranno eliminati dal catalogo (quindi fateli vostri al più presto).