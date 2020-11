Esce PS5? Sony cancella 25 anni di storia PlayStation (dal web)

Domani, 19 novembre, sarà il grande giorno del lancio di PS5 in Europa, dopo il debutto nordamericano (e non solo) avvenuto lo scorso 12 del mese.

La nuova generazione di casa PlayStation è quindi ai nastri di partenza, con tutta la curiosità e l’emozione da parte della community.

Sony ha deciso però di “festeggiare” l’uscita di PlayStation 5 anche con una mossa che sembra però aver lasciato di sasso un gran numero di fan, ossia cancellando – seppure virtualmente – 25 anni di storia PlayStation. Il colosso giapponese ha infatti rimosso una valanga di contenuti dal sito ufficiale PlayStation.com.

Il portale aveva al suo interno un enorme database di titoli risalenti al 1995, anno in cui la PSOne originale è stata lanciata in Nord America. Per molti, questo era il modo migliore per scoprire informazioni sui giochi e, fino alla scorsa settimana, poter cercare praticamente qualsiasi cosa legata alla storia di PlayStation.

Ora, invece, il nulla: ad esempio, vi basterà digitare “Ape Escape” per non vedere alcun risultato (sicuramente, una cosa abbastanza frustrante). La speranza è che Sony decida di aggiungere nuovamente tutti e 25 gli anni di storia del videogioco, magari con un look nuovo di zecca.

In attesa dell’uscita ormai imminente della console nel nostro paese, vi suggeriamo ancora una volta il nostro unboxing di PS5 pubblicato solo pochi giorni fa sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 è attesa in Europa e in Italia a partire da domani, 19 novembre 2020, in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).