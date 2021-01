Epic Store: ultimo giorno per il gioco gratis (ma oggi arriva Star Wars)

Oggi, 14 gennaio, è l’ultimo giorno utile per poter riscattare senza costi l’ultimo gioco gratuito messo a disposizione da Epic Games Store: stiamo parlando di Crying Suns, scaricabile gratis dal 7 gennaio scorso.

Il gioco, un tattico sviluppato da Alt Shift e pubblicato da Humble Bundle, sarà disponibile fino alle ore 17 di oggi.

Successivamente, al suo posto subentrerà un altro titolo gratis molto, ma molto interessante: Star Wars Battlefront II, il quale si appresta ad unirsi al carnet dei titoli gratuiti presenti nello store dei creatori di Fortnite.

Il titolo, sviluppato da DICE e prodotto da Electronic Arts, sarà infatti disponibile dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 14 gennaio sul negozio online di Epic. Si tratta inoltre della cosiddetta Celebration Edition lanciata nel 2019 a ridosso dell’uscita di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker nelle sale cinematografiche, la quale include nuove modalità Co-Op online, battaglie offline contro i nemici dell’IA in Instant Action e varie modalità multiplayer (e skin inedite).

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a zero euro. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.