Epic Games Store, nuovo gioco gratis disponibile: ecco qual è

Come da programma, da ora è disponibile il nuovo gioco gratuito riscattabile da Epic Games Store, il quale prende il posto del precedente Jurassic Park Evolution.

Il gioco è Crying Suns, scaricabile gratis a partire da oggi, 7 gennaio 2021 (e fino al 14 del mese). Si tratta di un tattico sviluppato da Alt Shift e pubblicato da Humble Bundle, rilasciato in origine il 19 settembre 2019 su Windows e macOS e il 25 giugno 2020 su iOS e Android.

Dal 14 gennaio (fino al 21 dello stesso mese) sarà invece il turno di Star Wars Battlefront II: Celebration Edition. Poco sotto, il trailer ufficiale di Crying Sun:

Come scaricare i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a zero euro. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.