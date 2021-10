Epic Games Store, una feature molto richiesta arriva la prossima settimana

Molti giocatori si lamentano che Epic Games Store non abbia alcune delle feature più richieste dai giocatori, ma dalla prossima settimana una di queste verrà aggiunta.

La piattaforma, che si è potuta fregiare di avere in esclusiva giochi come Hades, continua ad aggiornarsi col tempo per rimanere al passo.

Almeno bisogna dire che il negozio fa dei grandi favori, perché Epic Games Store regala numerosi videogiochi, spesso anche dei tripla A.

E, come sapete, ogni settimana vengono regalati alcuni videogiochi per un tempo limitato. Ogni giovedì, puntualissimi.

Cosa manca a un videogioco come Pillars of Eternity, se lo giocassimo su Epic Games Store? Gli obiettivi, ovviamente.

Qualcuno li chiama trofei, altri achievements, e per la precisione sullo store di Epic saranno legati all’ottenimento di XP, punti esperienza.

Dalla prossima settimana, annuncia Epic direttamente dal sito, saranno disponibili su Epic Games Store:

«Siamo entusiasti di annunciare che il sistema degli obiettivi Epic sta per arrivare. Includeremo anche una serie di strumenti per permettere agli sviluppatori di attivare gli obiettivi della piattaforma in modo più facile e veloce. A partire dalla prossima settimana potrai cominciare a raccogliere XP tramite il raggiungimento degli obiettivi Epic su titoli selezionati.»

Gli obiettivi Epic sono distribuiti su quattro livelli in base al loro valore in XP. Per esempio, gli obiettivi di platino si ottengono con 1.000 XP in un gioco. Ecco i livelli degli obiettivi Epic e la quantità di XP extra per obiettivo:

Bronzo = 5-45 XP

Argento = 50-95 XP

Oro = 100-200 XP

Platino = 250 XP

Insomma, una riproposizione di uno schema abbastanza classico, che all’inizio potrà essere attivato su Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4 e Defense Grid.

Di Humankind, uno dei titoli più recenti in questa selezione, vi avevamo già parlato nella nostra recensione e adesso potrete anche sbloccare achievement su Epic Games Store.

La piattaforma si era già aggiornata non molto tempo fa, ma l’inserimento degli obiettivi renderà sicuramente più felici i giocatori completisti.

I giochi regalati sono stati tanti da quando l’iniziativa settimanale è iniziata, ve li ricordate tutti quanti dal 2018 ad oggi?