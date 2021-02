Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis per PC

I nuovi giochi gratuiti di Epic Games Store sono ora disponibili, mentre quelli della prossima settimana sono già stati annunciati da prassi.

Fino alle 17:00 del 25 febbraio, i giocatori hanno potuto riscattare senza alcun costo Rage 2 e Absolute Drift.

Da adesso, invece, gli utenti – ai quali basta possedere un account gratuito su Epic Games Store – possono portarsi a casa Sunless Sea.

Di che si tratta?

Sunless Sea è un adventure RPG indie del 2015 realizzato da Failbetter Games. La descrizione ufficiale è quella che segue:

«Afferra il timone della tua nave a vapore e salpa verso l’ignoto! Sunless Sea è un gioco di scoperta, solitudine e morte frequente, ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London».

Il gioco sarà disponibile gratuitamente fino al 4 marzo, dopodiché sarà rimpiazzato dalle nuove scelte del negozio online.

Nel nostro caso odierno, si tratta di Wargame: Red Dragon.

Per chi non lo conoscesse, il titolo è uno strategico in tempo reale dagli esperti di Eugen Systems, che sarà a disposizione degli utenti dal 4 fino all’11 marzo. Com’è consuetudine, una volta riscattato resterà nella vostra libreria per sempre.

Potete tenere traccia dei titoli gratuiti distribuiti finora da Epic Games Store dall’avvio dell’iniziativa in questa nostra news sul tema.

Tra le buone nuove del negozio online dei creatori di Fortnite troviamo anche un nuovo sistema di achievement che dovrebbe ricalcare i Trofei di PS4 e PS5.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.