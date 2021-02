Epic Games Store offrirà i suoi Trofei? Sembra proprio di sì

Il sistema a Trofei/Achievements è ormai ben noto a tutti i possessori di console PlayStation e Xbox. A quanto pare, Epic Games ha intenzione di abbracciare un sistema del tutto simile per i titoli presenti all’interno del suo Epic Games Store.

Disponibili anche su Steam, sembra infatti che anche lo store di Epic si adeguerà presto allo standard del suo competitor: alcuni dataminer avrebbero infatti scovato il codice del launcher, un sistema in tutto e per tutto simile ai Trofei su console PlayStation.

Here is what the trophy icon looks like for achievements! pic.twitter.com/mOkO9KvWJw — iFireMonkey (@iFireMonkey) February 23, 2021

Sono infatti ben quattro le categorie per i trofei sbloccabili – ossia bronzo, argento, oro ed Epic – cosa questa che renderà le “ricompense virtuali” davvero molto ghiotte per chi è perennemente a caccia del platino.

Sembra che tra i primi giochi compatibili con questo nuovo sistema di Achievements figurano Cyberpunk 2077, Bugsnax, Death Stranding e Ghostrunner. Non è da escludere che successivamente anche i restanti titoli presenti nello store abbracceranno questo nuovo sistema di ricompense tutto da scoprire.

Non ci resta quindi che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Epic Games (la quale non dovrebbe tardare ad arrivare).

Ricordiamo in ogni caso che da giovedì scorso, 18 febbraio, lo store di Epic offre in forma gratuita ben due titoli assolutamente da non perdere: stiamo parlando di Absolute Drift e Rage 2.

Il primo è descritto come «un’esperienza di drifting mai vista prima. Un viaggio da apprendista a maestro perfezionando le tue abilità in un meraviglioso mondo minimalista». Il secondo, invece, è il «frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, i creatori degli sparatutto in soggettiva, insieme per sconvolgervi con un mondo delirante».